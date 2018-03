Azarenka hoopt van de ellende af te zijn

Door Rik Spekenbrink



De naam Leo prijkt op haar schoenen en op haar shirt. Als Victoria Azarenka twee uur heeft getennist, mist ze haar zoontje van 1 zo veel, dat ze zich schuldig voelt. ,,Maar dat moet ik uitschakelen. Andere moeders werken 10 uur per dag. Ik kan alleen echt niet zonder Leo. Ja, een paar seconden.”



Dat Azarenka tot een paar weken geleden acht maanden niet tenniste, had ook met Leo te maken. De Wit-Russin is in een nare en slepende voogdijoorlog beland met haar ex en Leo’s vader, Bill McKeague. Dat liep zo hoog op dat de rechter besloot dat geen van beiden hun thuisstaat Californië mochten verlaten, althans niet met Leo. En zonder hem stapte Azarenka niet op het vliegtuig.

Quote Ik heb geleerd wat belangrijk is in het leven. Tennis is voor een bepaalde tijd, moeder ben je de rest van je leven. Victoria Azarenka

Volledig scherm De naam van haar zoon Leo prijkt op de schoenen van Victoria Azarenka. © Getty Images Op Wimbledon vorig jaar kwam ze voor het laatst in actie. Dat was pas haar tweede toernooi na de geboorte van Leo eind 2016. Maar de rentree was van korte duur, toen de relatie tussen Azarenka en McKeague strandde en beiden elkaar in de weg gingen zitten over de voogdij. Azarenka praat niet veel over de details, maar roddelsites melden dat de rechtszaak haar kant op gaat vallen. Het zou verklaren waarom ze nu in Miami speelt, buiten Californië dus. Maar of ze na dit toernooi ook het gravelseizoen buiten Amerika gaat spelen, is nog onbekend. ,,Ooit ga ik hier een Hollywood-waardig boek over schrijven. Voor nu moet het privé blijven”, zei Azarenka deze week.

Ze won gisteren in de kwartfinale van het sterk bezette toernooi in Miami van Karolina Pliskova (7-5, 6-3). Het was haar beste partij in twee jaar. Door de zege keert ze maandag bij het uitkomen van de nieuwe wereldranglijst terug in de top 100. En wie weet zit er meer in het vat. Morgen treft Azarenka, die het toernooi al drie keer won, in de halve finale Sloane Stephens, van wie ze bij haar rentree in Indian Wells twee weken geleden nog verloor.

Belofte

Azarenka voerde de in 2012 en begin 2013 over twee periodes in totaal 51 weken de wereldranglijst aan. Ze won in die beide jaren de Australian Open, stond twee keer in de finale van de US Open en leek de belangrijkste kandidaat om de hegemonie van Serena Williams te doorbreken. Maar al ver voor haar zwangerschap kwam de klad erin, onder meer door blessures aan haar voet, rug en knie.

In Miami is ze bezig aan een mooie reeks. Ze won, met een wildcard toegelaten, eerst van Catherine Bellis. Daarna moesten de geplaatste speelsters Madison Keys, die opgaf, Anastasija Sevastova en Agnieszka Radwanska eraan geloven, voordat ze ook afrekende met nummer 6 van de wereld Pliskova.