Azarenka houdt Serena Williams uit finale US Open en treft Osaka

Azarenka had de tien voorgaande ontmoetingen met Williams op de grandslamtoernooien verloren. Zo moest ze in 2012 en 2013 in de finale van de US Open buigen voor de Amerikaanse. ,,Ik ben dankbaar dat ik tegen zo’n kampioene kon spelen in de halve finale”, zei Azarenka over haar goede vriendin. ,,Op weg naar de finale moet je de beste speelsters verslaan. Vandaag was dat zeker zo. In de eerste set sloeg zij me diep in de put. Ik moest daar uitklimmen, stap voor stap. Ik ben heel blij dat het me lukte om de partij te doen kantelen.”