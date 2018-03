Azarenka maakt rentree in Indian Wells

Stegeman meest succesvolle ere­di­vi­sie­trai­ner Heracles

2 maart KERKRADE – De week voor Heracles-trainer John Stegeman kan niet meer stuk. Eerder deze week tekende hij een contract bij Go Ahead Eagles en vrijdagavond pakte hij eindelijk de eerste uitzege met zijn ploeg. Dat leidde er bovendien toe dat hij de meest succesvolle coach van Heracles is in de eredivisie. De trainer kan met een goed gevoel de bus instappen. ,,En dat is wel zo lekker als je drie uur in de bus moet zitten.”