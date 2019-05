Azarenka vreesde voor carrière na zwangerschap

Het seizoen is geslaagd voor Heracles, maar nog niet af

8:46 ALMELO - Heraclestrainer Frank Wormuth zei het na de 2-0 nederlaag tegen FC Utrecht vol overtuiging: "We maken dinsdag nog een grote kans om de volgende ronde van de play-offs te halen." Hij hoefde alleen maar te refereren aan Barcelona en Liverpool. Niets is onmogelijk, zeker in voetbal niet.