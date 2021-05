Azpilicueta onderbreekt interview om bekritiseerde ‘superster’ Havertz te steunen

Schitterende beelden na de Champions League-triomf van Chelsea in Porto, waar César Azpilicueta een interview van ploeggenoot en matchwinner Kai Havertz onderbrak. Dat deed de Spaanse aanvoerder niet om zichzelf in de spotlights te zetten, maar om zijn jonge ploeggenoot een hart onder de riem te steken.

Havertz was vlak voor rust de maker van de enige goal van de wedstrijd, waarna hij voor de camera van BT Sport verscheen om zijn verhaal te doen. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is een ongelooflijk gevoel. Ik wil mijn ouders, mijn broer en zus, mijn oma en mijn vriendin bedanken. Ze zitten allemaal in het stadion. Pff, ik heb vijftien jaar gewerkt voor dit moment...”, stamelde hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarop kwam Azpilicueta aangestormd. De dolgelukkige Spanjaard vloog Haverz om zijn nek, om het vervolgens voor hem op te nemen, zoals het een goed captain betaamt. De vorig jaar voor een enorm bedrag van Bayer Leverkusen overgenomen Duitser (hij is de duurste Chelsea-speler ooit) kende een moeilijk eerste seizoen op Stamford Bridge. Hij kreeg veel kritiek en mensen vroegen zich af of hij het enorme prijskaartje wel waard is.

Azpilicueta vindt van wel. ,,Dit heeft Kai verdiend", begon hij. ,,Hij heeft een lastig seizoen gehad, maar zijn mentaliteit is top. Deze jongen wordt een superster! Dat is hij trouwens al, hij heeft ons de Champions League bezorgd. En dat niet alleen: hij heeft vandaag als een gek gelopen. Dat is teamwork!” Havertz wilde daarna niet echt ingaan op de kritiek die hij heeft gekregen. ,,Om eerlijk te zijn: daar geef ik nu niets om. We hebben de f*cking Champions League gewonnen!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.