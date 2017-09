Baanrenner Kenny wil toch naar Spelen in Tokio

Zijn afwezigheid eerder dit jaar op de WK baanwielrennen in Hongkong leek voort te komen uit een zogenoemde sabbatical, maar Kenny zegt nu dat hij fysiek en mentaal klaar was met zijn sport.



,,Ik was blij met mijn beslissing te stoppen als baanwielrenner. Ik had opeens tijd voor andere dingen, ging zwemmen of uren wandelen met de honden. Maar ik kwam er achter dat het me ging vervelen. Daarop ben ik weer gaan trainen op de baan'', vertelt Kenny. ,,De resultaten waren niet bijzonder, maar ik voelde me weer achttien. Alsof ik weer helemaal fris was.''



Kenny (29) is getrouwd met baanrenster Laura Trott, viervoudig winnares van olympisch goud. Het paar kreeg vorige maand hun eerste kind. In Rio pakte hij vorig jaar het goud op zowel de teamsprint, de sprint als op keirin. Op dat laatste onderdeel bleef hij de Nederlander Matthijs Büchli net voor. Zijn rentree op de piste is gepland voor 5 januari wanneer in Manchester een wedstrijd uit de Revolution Series wordt verreden. ,,Mijn doel op korte termijn is terug te keren in de nationale selectie en weer mee te strijden om de prijzen. Voor de langere termijn mik ik op nog een keer deelnemen aan de Spelen.''