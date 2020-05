Baanrenners zien uitstel Spelen niet als probleem: ‘Kans op goud kan nóg groter zijn’

De bankzitter Kuchen, bier en braadworst... Viva Bundesliga!

9:35 Een beetje flauw is het wel dat Hennes er niet bij mag zijn. Voor het eerst sinds twaalf jaar ontbreekt de lieve mascotte van 1.FC Köln bij een wedstrijd, terwijl nog nergens het bewijs is geleverd dat een geit iets met corona te maken heeft. Misschien dat de afgestudeerde dierenarts Ab Osterhaus ons hier iets meer over kan vertellen, want ik neem toch aan dat onze huisviroloog vandaag door FOX is uitgenodigd als analist om de terugkeer van het leven te vieren.