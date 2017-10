Baanwielrenners eindigen EK in Berlijn met acht medailles

Hoogland was zaterdag de beste op de niet-olympische kilometer tijdrit. Eerder had hij brons gepakt, samen met Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen, op de teamsprint en zilver in het sprinttoernooi. Hoogland realiseerde een tijd van 1.00,700, net iets sneller dan de Duitser Joachim Eilers (1.00,733). De 24-jarige Nijverdaller was zo diep gegaan en zat zo kapot na zijn eigen race dat hij niet eens kon juichen toen hij na de rondgang van de Fransman Quentin Lafargue (derde) Europees kampioen bleek. ,,Ik voelde me verlamd, ik kon niets meer'', zei Hoogland bij de NOS. ,,Ik hoorde de mecanicien en de verzorger zeggen dat ik Europees kampioen was, maar ik zat zo stuk. Ik kon niks doen.''