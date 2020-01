Baanwielrenster Lamberink uit Bergentheim niet in Tokio

Nadal met Spanje naar kwartfina­le ATP Cup

10:15 Spanje heeft zich bij de kwartfinalisten gevoegd in de strijd om de ATP Cup, een nieuw landentoernooi voor tennissers in Australië. Rafael Nadal zette zijn land tegen Yoshihito Nishioka met winst in twee sets (7-6 en 6-4) op een 2-0-voorsprong op Japan. Niet veel later volgde ook winst in het afsluitende dubbelspel.