Baas Australian Open belooft historische editie: ‘Historisch op veel terreinen’

Het uitstel met drie weken was al gemeld door mannentennisbond ATP, zoals ook de locaties voor de kwalificatietoernooien (Doha en Dubai van 10-13 januari) al waren bekendgemaakt. Voor de deelnemers ligt er straks in Melbourne een totaal aan prijzengeld van zo'n 45 miljoen euro klaar. Er wordt zoals gebruikelijk zowel om de enkel- als dubbeltitels gestreden, ook door de rolstoeltennissers. Voor deelnemers is er wel een quarantaineperiode. Er is maanden over het doorgaan van het toernooi onderhandeld tussen de tennisbond Tennis Australia en de lokale autoriteiten. Met name Melbourne werd eerder dit jaar zwaar getroffen door het coronavirus.