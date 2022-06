Baas La Liga: ‘Barça kan Lewandowski helemaal niet kopen’, Chiellini naar Los Angeles

Blijft de landstitel bij Het Ravijn? Polar Bears dient protest in tegen doelpunt in beslissen­de wedstrijd

NIJVERDAL - De eerste landstitel van de mannen van Het Ravijn krijgt mogelijk een staartje. Tegenstander Polar Bears heeft protest aangetekend tegen de gang van zaken in de derde en beslissende wedstrijd. Een doelpunt van Het Ravijn zou buiten de tijd zijn gescoord. De bond is in overleg hoe het protest wordt afgehandeld.

30 mei