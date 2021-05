Baas Red Bull: ‘Max Verstappen is onder de huid van Lewis Hamilton gekropen’

Hamilton, met 98 overwinningen en 100 poleposities de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden, zei onlangs dat Verstappen momenteel rijdt als iemand die denkt dat hij nog veel te bewijzen heeft. ,,In tegenstelling tot mij”, voegde de Britse klassementsleider van Mercedes er fijntjes aan toe. ,,Lewis houdt van al deze onzin”, pareerde Horner. ,,Maar Max doet zijn eigen ding. Wij gaan ook in Monaco onze eigen race rijden en strijden voor het best mogelijke resultaat.

Hamilton heeft in de WK-stand een voorsprong van 14 punten op Verstappen, die tot dusver één GP-race won en drie keer als tweede eindigde. De twee coureurs liggen in elke race voortdurend met elkaar in de clinch. Horner geniet van de titanenduels. ,,En we zijn pas aan het begin van het WK. Hoe zal het zijn als het verschil aan het einde van het seizoen nog steeds zo klein is? Monaco is wel een uitdagend circuit. Ik kijk er naar uit, maar het is geen alledaags circuit natuurlijk. Daarop is de coureur de sleutel.”