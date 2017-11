Babel schrijft geschiedenis met Besiktas, Promes in wachtkamer

Quincy Promes heeft met Spartak Moskou een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. De Russische kampioen moest in de thuiswedstrijd tegen NK Maribor in blessuretijd de gelijkmaker incasseren: 1-1. Daardoor namen de kansen van Spartak op een vervolg in de Champions League flink af.



De Russen hadden moeten winnen om hun kansen in eigen hand te houden. De thuisploeg beet zich lang stuk op het stugge Maribor, maar kwam tien minuten voor tijd dan toch op voorsprong via Zé Luis. Daarmee leek het elftal van smaakmaker Promes uitstekende zaken te gaan doen voor overwintering in de Champions League, maar in de blessuretijd profiteerde invaller Jasmin Mesanovic van Maribor van een moment van onoplettendheid achterin bij de Russen.



Spartak bleef met zes punten uit vijf wedstrijden steken op de derde plek in groep E. Koploper Liverpool (acht) treft later op de avond Sevilla (zeven) in Spanje.