Baby brengt Poels in de Giro in plaats van Tour de France: ‘Anders levert het toch een hoop stress op’

Met video Meerdere breuken en klaplong voor Julian Alaphilip­pe na zware crash: ‘Hij kon niet bewegen’

Julian Alaphilippe werd in Luik-Bastenaken-Luik uitgeschakeld door een massale valpartij op zo'n zestig kilometer van de finish. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl belandde tegen een boom in een greppel naast de weg. ,,Hij kon niet bewegen”, aldus collega en landgenoot Romain Bardet, die ook betrokken was bij de crash, tegen VeloNews.

24 april