Bacca tekent bij Villarreal, AC Milan haalt negende aanwinst

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In Italië is het vandaag 'D-day', maar de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

AC Milan blijft geld uitgeven

Volledig scherm © AP AC Milan heeft vlak voor het sluiten van de Italiaanse transfermarkt Diego Laxalt en Samu Castillejo nog even vastgelegd. Het tweetal komt over van respectievelijk Genua en Villarreal.



Laxalt, die met Uruguay het WK in Rusland speelde, was al eerder in Italië actief. De 25-jarige linkerverdediger werd in 2013 naar Europa gehaald door Internazionale. Hij keert nu voor 14 miljoen euro terug naar Milaan.



Castillejo, een 23-jarige vleugelspits, wordt vooralsnog gehuurd. AC Milan heeft echter wel een verplichte aankoopoptie van 18 miljoen euro op hem genomen.



Met de komst van Laxalt en Castillejo heeft AC Milan deze zomer nu negen nieuwkomers vastgelegd. Eerder streken Mattia Caldara (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), Pepe Reina (Napoli), Alen Halilovic (Hamburg), Ivan Strinic (Sampdoria), Fabio Borini (Sunderland) en Tiémoué Bakayoko (Chelsea) al neer in San Siro.

Bacca tekent bij Villarreal

Volledig scherm Carlos Bacca © EPA Carlos Bacca keert niet meer terug naar Italië. De Colombiaanse aanvaller heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Villarreal, dat hem vorig seizoen al huurde van AC Milan. Hij was in het afgelopen seizoen in Spanje goed voor 18 goals in 43 officiële duels. Mede door zijn inbreng wist Villarreal als vijfde te eindigen, waardoor de club zich verzekerde van deelname aan de groepsfase van de Europa League.



Bacca startte zijn Europese carrière in januari 2012 bij Club Brugge. Bij de Belgische club verdiende hij een transfer naar Sevilla. Bacca won met zijn Spaanse ploeg twee keer de Europa League (2014 en 2015). Milan legde in de zomer van 2015 vele miljoenen neer voor Bacca, maar zijn verblijf in San Siro werd geen succes.



De 48-voudig Colombiaans international was eerder deze zomer nog actief op het WK in Rusland.

Letschert definitief naar Utrecht

Timo Letschert draagt dit seizoen definitief het shirt van FC Utrecht. De club rondde de huurovereenkomst met zijn huidige Italiaanse werkgever Sassuolo vanochtend af. Lees hier meer.

Kramaric verlengt bij Hoffenheim

Volledig scherm Andrej Kramaric © Getty Images De Kroatische international Andrej Kramaric blijft TSG Hoffenheim trouw. De 27-jarige aanvaller heeft zijn contract bij de Duitse club met twee jaar verlengd. Hij ligt nu tot medio 2022 vast bij de nummer drie van het vorige seizoen.



Kramaric kwam in januari 2016 op huurbasis over van Leicester City. Na een half seizoen nam Hoffenheim hem definitief over. In 83 competitiewedstrijden in de Bundesliga kwam hij tot 33 doelpunten en 20 assists.



Bij de verloren WK-finale in Rusland tegen Frankrijk (2-4) deze zomer fungeerde Kramaric als invaller.

Arzani mag bij Celtic rijpen

De Australische buitenspeler Daniel Arzani mag het de komende twee jaar bij Celtic laten zien. Het negentienjarige talent komt op huurbasis over van Manchester City. De Engelse kampioen nam hem eerder deze maand over van Melbourne City. Toen al liet City weten dat hij zich vooralsnog bij een andere club verder zou moeten ontwikkelen.



Arzani maakte op het wereldkampioenschap deel uit van de Australische ploeg. Hij was van alle deelnemende teams de jongste voetballer in Rusland. De in Iran geboren Arzani werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot grootste talent in de Australische A-League.

Volledig scherm Arzani was onder Bert van Marwijk (op de achtergrond) actief op het WK. © REUTERS

Droom in vervulling voor Iraanse WK-ganger

Een vurige wens van de Iraanse international Morteza Pouraliganji is in vervulling gegaan. De 26-jarige centrale verdediger heeft een profcontract getekend bij een Europese club. Wellicht dat de Belgische hekkensluiter Eupen, dat hem voor twee jaar vastlegde, niet direct bovenaan zijn verlanglijstje stond, maar het begin is er. Pouraliganji vertegenwoordigde zijn land op het WK in Rusland. Daar kwam hij drie keer in actie in de groepswedstrijden tegen Marokko, Spanje en Portugal.



De dertigvoudige international verliet zijn Iraanse club Naft Novin in februari 2015 om bij het Chinese Tianjin Teda (2015-2016) aan de slag te gaan. De voorbije twee jaar stond hij onder contract bij het Qatarese Al Sadd (2016-2018). ,,Spelen voor een club in Europa was altijd al mijn doel en een droom", vertelde hij. ,,Ik kijk dus uit naar deze nieuwe uitdaging."

Volledig scherm Morteza Pouraliganji (nummer 8) werkt weg voordat Cristiano Ronaldo gevaarlijk kan worden. © REUTERS

Marchisio na 25 jaar weg bij Juventus

Volledig scherm Claudio Marchisio © Getty Images Claudio Marchisio vertrekt na een kwart eeuw bij Juventus. De kampioen uit Turijn laat weten dat het doorlopende contract met de 32-jarige middenvelder is ontbonden.



Marchisio meldde zich als zevenjarig spelertje bij Juventus en debuteerde in 2005 in het eerste elftal. Hij werd in het seizoen 2007/2008 verhuurd aan Empoli en kwam vervolgens tot 389 duels voor Juventus. Slechts zeventien spelers droegen vaker het bekende shirt van de Oude Dame.



Marchisio verloor zijn basisplaats na een zware knieblessure die hij twee jaar geleden opliep. Het is onbekend waar hij zijn loopbaan vervolgt.

Velthuizen traint mee bij AZ

Piet Velthuizen is aan een proefperiode begonnen bij AZ. De 31-jarige doelman traint de komende dagen mee met de Alkmaarse club. Na zijn stage valt de beslissing of hij langer bij AZ actief kan blijven.



Trainer John van den Brom kan een extra doelman momenteel goed gebruiken. Reservekeeper Rody de Boer staat voorlopig aan de kant door een schouderblessure.



Velthuizen speelde voor Vitesse, Hercules Alicante, Hapoel Haifa en Omonia Nicosia. Hij kwam één keer uit voor Oranje.

Emmen huurt van Aston Villa

Easah Suliman voetbalt dit seizoen voor FC Emmen. De nieuwkomer in de eredivisie huurt de Engelse verdediger van Aston Villa.



De twintigjarige Suliman doorliep de afgelopen zes jaar verschillende nationale jeugdelftallen. Vorig jaar veroverde hij de Europese titel met de Engelse ploeg voor spelers jonger dan negentien jaar. Suliman tekende in de finale tegen Portugal voor de openingstreffer.

Real overweegt stappen tegen Internazionale

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, is woedend over de pogingen van Internazionale om Luka Modric tot een transfer te verleiden. Pérez is volgens het Spaanse radiostation Cadena Ser voornemens stappen te ondernemen tegen de Italiaanse topclub vanwege het contact zoeken met de speler zonder toestemming van Real. Modric werd de hele zomer aan een transfer gelinkt, maar lijkt gewoon in Madrid te blijven. ,,Er is niets aan de hand met Modric. Hij kan niet gelukkiger zijn dan bij Real Madrid", zei Real Directeur Emilio Butragueño eerder deze week.



Als Internazionale nog wat wil, dan moet het haast maken. Italiaanse clubs hebben tot 20.00 uur vanavond om spelers aan te trekken.

Volledig scherm Modric speelde woensdag met Real de Super Cup-finale tegen Atlético Madrid. © Getty Images

PSV'er Lundqvist zint op vertrek

Ramon Pascal Lundqvist debuteerde twee jaar geleden bij PSV, als invaller in de Champions League tegen Atlético Madrid. Een handvol eredivisieminuten later speelt de 21-jarige Zweed nog steeds zijn wedstrijden in PSV 2. Het geduld van Lundqvist raakt op, zo geeft hij toe tegenover Fotbollskanalen. Omdat hij niet in de plannen van Mark van Bommel voorkomt, hoopt de Zweed (tijdelijk) elders onderdak te vinden. ,,Er is interesse van clubs, voornamelijk uit Nederland. Uit Scandinavië heb ik nog niets gehoord. Misschien zijn ze me vergeten", zegt Lundqvist. ,,Ik wil zo graag spelen. Of het nou in Nederland is, Zweden of Duitsland, als ik maar speeltijd krijg. Ik houd alle opties open, maar als de juiste club niet komt, blijf ik mijn best doen bij PSV."

Volledig scherm Lundqvist (r). © Toin Damen

Wermbloom verder in Griekenland

De Zweedse middenvelder Pontus Wernbloom (32) zet zijn loopbaan voort in Griekenland. De oud-speler van AZ (2009-januari 2012) heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij PAOK Saloniki. Hij komt transfervrij over van CSKA Moskou, waar hij de afgelopen 6,5 jaar speelde.



Met de Russische club veroverde Wernbloom drie landstitels (2013, 2014 en 2016) en één beker (2013). Hij speelde eerder in eigen land voor IFK Göteborg (2005-2009). Wernbloom was tussen 2007 en 2016 goed voor 51 interlands. Hij kwam met Zweden uit op de EK's van 2012 en 2016.

Volledig scherm Pontus Wernbloom. © EPA

Van den Buijs verkiest Heracles boven Serie B

Dario van den Buijs heeft er dit seizoen een paar concurrenten in de defensie bijgekregen bij Heracles. Toch weerstaat hij de lokroep van de Italiaanse serie B-club Crotone.



„Ze hebben inderdaad interesse getoond”, zegt de verdediger. „Maar ik heb mijn keuze deze week gemaakt. Ik blijf deze transferperiode bij Heracles. Ik wil vechten en werken voor mijn speelkansen.”



De Belgische verdediger speelt op dit moment niet. Trainer Frank Wormuth kiest vooralsnog voor Robin Pröpper en Maximilian Rossmann in het centrum, maar geeft steeds aan dat hij niet uitgaat van een beste elf. „We hebben zestien spelers die kunnen beginnen”, aldus de trainer.