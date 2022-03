Bahrain-Victorious komt met update over 'stabiele’ Sonny Colbrelli

Sonny Colbrelli moest gisteren worden gereanimeerd, minuten nadat hij tweede was geworden in een sprint bergop in de Ronde van Catalonië. De Europese kampioen verloor het bewustzijn en kreeg meteen hartmassage. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Girona. Zijn toestand is volgens een mededeling van de ploeg stabiel. Op Instagram deelde de Italiaan enkele steunberichten.

‘Na de sprint was Colbrelli bewusteloos. Hij onderging verdere medische hulp en zijn toestand was stabiel toen hij in een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht om zijn toestand verder te onderzoeken’, was maandagavond te lezen in een statement van zijn ploeg Bahrain-Victorious.

Sonny Colbrelli stapte twee weken geleden nog met bronchitis uit Parijs-Nice. Ook werd hij op het laatst uit de deelnemerslijst voor Milaan-Sanremo geschrapt. Vandaag kwam hij dan toch aan de start van de Ronde van Catalonië.

De eerste rit eindigde in een massasprint bergop in Sant Feliu de Guixols. Michael Matthews won, Sonny Colbrelli werd tweede. Enkele minuten later, in de chaos van de finish, verloor Colbrelli het bewustzijn en zakte in elkaar. Medische hulp kon snel worden gegeven, maar de onrust was groot toen rond de renner zeildoeken werden gespannen. Ook ambulances spoedden zich naar de plek waar Colbrelli werd behandeld.

De renner kreeg een hartmassage en zou snel weer bij bewustzijn zijn gekomen. Teammanager Milan Erzen deelde aan journalisten mee dat Colbrelli opnieuw bij bewustzijn was, dat hij naar een ziekenhuis in Girona werd gebracht en dat hij zich slecht voelde. ,,Hij is bij bewustzijn, hij praat en hij beweegt.”

Wat later zou zijn wielerploeg Bahrein in een communiqué bevestigen dat zijn toestand stabiel is. Later op de avond communiceerde ook de wedstrijdorganisatie. ,,Colbrelli verloor honderd meter na de finish het bewustzijn met stuiptrekkingen, die leidden tot een hartstilstand. Verzorgers hebben hem hierop gereanimeerd, met behulp van een defibrillator. De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis gevoerd.”

Het is niet duidelijk wat de precieze reden is voor wat Colbrelli overkwam. Veel renners zijn ziek, of ze zijn — zoals Colbrelli — ziek geweest. Naar verluidt zou Colbrelli in januari Covid hebben gehad. Dat is door zijn team niet bevestigd. Wel dat hij twee weken geleden bronchitis had.

Colbrelli ontving heel wat steunberichten. Enkele van die posts, zoals die van Remco Evenepoel en Michael Matthews, deelde de Italiaan inmiddels via zijn Instagram. ,,Heel erg bedankt", met drie vuistjes. ,,En proficiat”, klonk het ook nog richting Matthews, die dus de massasprint won.