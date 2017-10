Bakelants breekt ruggenwervels en ribben bij val in ravijn

De Belgische wielrenner Jan Bakelants heeft bij een val in de Ronde van Lombardije liefst zeven ribbreuken en twee gebroken ruggenwervels opgelopen. De 31-jarige renner van AG2R verkeert wel in stabiele conditie.

,,Jan is bij bewustzijn, kan normaal ademen en bewegen'', zei de teamarts vanuit het ziekenhuis in Como. Bakelants blijft een nacht in het ziekenhuis liggen en laat zondag opnieuw een MRI-scan maken van zijn gehavende rug.

Over de situatie van zijn landgenoot Laurens De Plus, die eveneens ten val kwam, is nog weinig bekend, maar volgens zijn ploeg Quick-Step valt de schade mee. De 22-jarige Belg heeft in ieder geval geen zware blessures overgehouden aan zijn val, die werd geregistreerd door de tv-camera's.