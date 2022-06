Bale biedt zich aan bij Getafe, Modric jaartje langer bij Real, Botman akkoord met AC Milan

Tallon Griekspoor neemt met ‘zakelijke zege’ eerste horde in Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Griekspoor, de nummer 56 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene, de mondiale nummer 161. Het werd 7-5 7-5 voor de Nederlander.

7 juni