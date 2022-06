Bale verwijst geruchten over Getafe naar rijk der fabelen, PSG wil Zidane binnenhalen

Met video Max Verstappen opnieuw derde, Charles Leclerc het snelst in straten Bakoe: ‘Ziet er niet slecht uit’

Twee uurtjes getraind in Azerbeidzjan, twee derde plaatsen voor Max Verstappen. Sergio Pérez en Charles Leclerc waren eerder op de dag sneller en dat was ook nu het geval. Ditmaal voerde de Monegask de tijdenlijst aan in 1.43,224, tegenover de 1.43,580 van de Nederlandse WK-leider.

10 juni