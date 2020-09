Balende Horner: Verstappen zou het Mercedes zeker moeilijk gemaakt hebben

Het uitvallen van Verstappen was extra pijnlijk omdat hij zaterdag in de kwalificatie het gat met Mercedes goed binnen de perken wist te houden en daarom met vertrouwen uit keek naar de race. ,,Hij had er echt zin in”, zei Horner na de overwinning van Lewis Hamilton op Mugello tegen Sky Sports. ,,Het zou zeker geen makkelijke middag zijn geworden voor Mercedes.”

Al voor het begin van de race waren er problemen voor Verstappen. Op de grid moesten de monteurs alles in het werk stellen om de auto op tijd klaar te krijgen. Na de start ging het vervolgens in de tweede bocht mis. Verstappen begon nog goed, maar zakte direct daarna ver terug, werd aangetikt en vloog van de baan.

Volgens Horner was er geen verband tussen beide incidenten. ,,Het probleem op de grid had te maken met het achterlicht. Aan het begin van de race kwam er een groot elektronisch probleem. Dit is enorm frustrerend. Iedereen kon zien hoe sterk onze auto was in de race”, wees hij op de derde plaats van Albon.