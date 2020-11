Baloise Ladies Tour 2021 start in Utrecht en eindigt in Zulte

,,Het feit dat de finale van de Baloise Ladies Tour in Zulte gereden wordt en we die dag dus ook de eindwinnaar zullen kennen, geeft extra uitstraling aan het evenement. We maken er een wielerfeest van en geven hiermee ook extra luister aan de Vlaamse feestdag”, zegt burgemeester Simon Lagrange van Zulte.

De rittenkoers voor wielrensters door Nederland en België begint volgend jaar opnieuw in Utrecht, met een proloog door de wijk Leidsche Rijn, met de start in het Máximapark en de finish op het Brusselplein. De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnares van deze rittenkoers.