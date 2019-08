Balotelli denkt aan Flamengo, Brands wil Doucouré

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Watford vindt 32 miljoen niet genoeg voor Doucouré

Marcel Brands heeft een poging gedaan om Abdoualye Doucouré naar Everton te halen. Maar Watford vond het bod van de technisch directeur niet voldoende en heeft geen enkele intentie om de middenvelder te verkopen, meldt de BBC. De coach van Everton, Marco Silva, kent de Fransman nog van zijn tijd bij Watford, waar ze in 2016 samenwerkten. De Engelse subtopper trok deze zomer al Moise Kean, Andre Gomes, Fabian Delph en Jonas Lossl aan en zoekt nu een vervanger voor de vertrokken Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain).

Volledig scherm WATFORD, ENGLAND - AUGUST 03: Abdoulaye Doucoure of Watford runs with the ball during the Pre-Season Friendly match between Watford and Real Sociedad at Vicarage Road on August 03, 2019 in Watford, England. (Photo by David Rogers/Getty Images) © Getty Images

Balotelli denkt aan Flamengo

Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij het Braziliaanse Flamengo. De 28-jarige spits is volgens verschillende Italiaanse media in gesprek over een contract van 2,5 jaar. Balotelli zit op dit moment zonder club na zijn vertrek bij Olympique Marseille. Hij werd eerder in verband gebracht met verschillende Italiaanse topclubs.

Flamengo staat op dit moment derde in de Braziliaanse competitie, met acht punten minder dan koploper Santos.

Volledig scherm Mario Balotelli. © BSR Agency

Ladan verruilt ADO voor Cambuur

Delano Ladan verlaat ADO Den Haag en tekent voor twee jaar bij SC Cambuur. De 19-jarige spits was vorig seizoen ook al in de eerste divisie actief, toen verhuurde ADO hem aan TOP Oss. In 27 wedstrijden – vooral korte invalbeurten – kwam hij toen tot één doelpunt. In Den Haag had hij nog minder kans op speeltijd, want met Tomas Necid en Michiel Kramer had Ladan twee spitsen voor zich in de pikorde. Bij ADO kwam de oud-jeugdspeler van Feyenoord, DSO en Haaglandia tot vier korte invalbeurten in de eredivisie. Zondag ontbrak hij al bij de selectie voor de openingswedstrijd tegen FC Utrecht (2-4).

Lukaku duikt op bij Anderlecht

Romelu Lukaku hoeft zich niet meer te melden bij Manchester United. In afwachting van een transfer traint de Belg zelfs niet meer mee bij de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer. De 26-jarige spits traint mee bij zijn oude ploeg Anderlecht, waar hij tussen 2009 en 2011 zijn voetbalcarrière begon. Sindsdien speelde de all-time topscorer van België nog voor Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Vermoedelijk wordt Internazionale aan dat rijtje toegevoegd.

Volgens de laatste geruchten is de Italiaanse club de belangrijkste gegadigde om Lukaku over te nemen. De spits leek te worden betrokken in een ruildeal tussen United en Juventus, waarbij ook Juventus-spelers Mario Mandzukic en Paulo Dybala deel van uitmaakten. Maar die deal lijkt volgens Britse media niet rond te komen.

Als Lukaku vertrekt dan wil United wel Mandzukic als zijn opvolger aantrekken. Dan is er haast geboden, want donderdag sluit in Engeland de transfermarkt.

Aké 80 miljoen euro waard

Leicester City is Harry Maguire kwijtgeraakt aan Manchester United voor een recordbedrag van bijna 90 miljoen euro. Als vervanger had Leicester heel even Nathan Aké op het oog, maar Bournemouth vraagt maar liefst 80 miljoen euro voor de tienvoudig international, zo meldt Sky Sports. De 24-jarige verdediger heeft nog een contract van drie jaar bij Bournemouth en de club vindt dat Aké even goed is als Maguire en dus ongeveer net zoveel moet kosten.

Volledig scherm Nathan Aké in duel met Memphis Depay © Getty Images

Woudenberg verlengt contract

Volledig scherm Lucas Woudenberg. © BSR Agency Lucas Woudenberg (25) heeft zijn contract bij SC Heerenveen met twee seizoenen verlengd. De vleugelverdediger ligt nu tot medio 2022 vast in het Abe Lenstra Stadion. Woudenberg kwam in de zomer van 2017 over van Feyenoord, waarna hij vijftig eredivisiewedstrijden speelde voor de Friezen.

Liverpool heeft vervanger Mignolet

Adrián is de nieuwe reservedoelman van Liverpool. De 32-jarige Spaanse doelman is daarmee de vervanger van Simon Mignolet, die vertrok naar Club Brugge. Adrián komt transfervrij over van West Ham United. Eerder keepte hij onder meer bij Real Betis. Alisson Becker is de eerste doelman op Anfield.



,,Ik ben heel ambitieus en kom hier om zoveel mogelijk te winnen. Ik zal Ali uitdagen om nog beter te presteren, zodat wij beter worden”, zegt Adrián. Trainer Jürgen Klopp is tevreden over de vervanging van Mignolet. ,,Dit is de perfecte oplossing voor ons. Voor mijn gevoel hebben we weer twee nummers één.”

Transfer Maguire is rond

Harry Maguire (26) heeft de overgang naar Manchester United bekrachtigd met zijn handtekening onder een zesjarig contract. De verdediger komt over van Leicester City. ManUnited betaalt voor hem een transfersom van ongeveer 90 miljoen euro.

Nooit eerder werd zoveel voor een verdediger betaald. Het record stond op naam van Virgil van Dijk, voor wie Liverpool ruim een jaar geleden zo ‘n 85 miljoen euro betaalde. Maguire onderging maandag de medische keuring waarmee de overgang definitief werd.

Grim gaat keepen bij Grim

Doelman Mike Grim is aangesloten bij de selectie van RKC Waalwijk. Hij tekent een contract tot medio 2020. De 22-jarige zoon van hoofdtrainer Fred Grim vormt komend seizoen een keeperstrio met eerste doelman Etienne Vaessen en Kees Heemskerk. Grim had eigenlijk een contract getekend bij tweededivisionist IJsselmeervogels, maar verruilt Spakenburg nu toch voor Waalwijk. De doelman begon met voetballen bij HVV Hollandia Hoorn, waarna hij onderdeel werd van de jeugdopleiding van AZ. Na de overstap naar Ajax Onder 19 speelde hij tussen 2015 en 2019 voor Almere City.

Volledig scherm Mike Grim © RKC Waalwijk

Mignolet keert terug naar eigen land

De Belgische doelman Simon Mignolet verdedigt de komende vijf jaar het doel van Club Brugge. De Belgische nummer twee van afgelopen seizoen neemt de keeper over van Liverpool. Een transfersom is niet bekendgemaakt. Mignolet (31) begon zijn profcarrière bij STVV en vertrok in 2010 naar het Engelse Sunderland. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de beste keepers van de Premier League. In 2013 werd de doelman bij Sunderland weggeplukt door Liverpool. Met The Reds won hij vorig seizoen de Champions League.

Mignolet, reservedoelman van het Belgisch elftal, speelde 245 wedstrijden in de Premier League en 22 interlands voor de Rode Duivels. Bij Liverpool was hij tweede keus achter de Braziliaan Alisson Becker.

Volledig scherm © Getty Images

FC Utrecht denkt aan Vorm

Bij FC Utrecht is doelman David Jensen na de Europese uitschakeling tegen Zrinjski Mostar geslachtofferd. De Deen moet de rest van het seizoen genoegen nemen met een rol achter Maarten Paes (21). Jensen zal daar waarschijnlijk geen genoegen mee nemen en uitkijken naar een andere club. Dat opent de deur voor oudgediende Michel Vorm. De doelman is transfervrij nadat Tottenham Hotspur besloot zijn contract niet te verlengen. Vorm stond tussen 2005 en 2011 al onder de lat bij FC Utrecht.

Volledig scherm Michel Vorm © BSR/SOCCRATES

