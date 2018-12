Balotelli in de uitverkoop, Milan informeert naar Lozano

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Topclubs vechten om Werner

Het lijkt met de dag waarschijnlijker dat Timo Werner binnenkort van club verandert. Volgens verschillende Duitse media geniet de Duitser interesse van Liverpool en Bayern München.

De 22-jarige Werner speelt sinds 2016 bij RB Leipzig, waar hij 44 goals in 78 Bundesliga-wedstrijden scoorde. Inmiddels speelde de aanvaller ook al 23 keer voor de nationale ploeg. Voor de Mannschaft wist hij 9 doelpunten te maken.

Volledig scherm Timo Werner. © EPA

Balotelli kan voor spotprijs weg

Volledig scherm Mario Balotelli. © AFP Volgens de Gazzetta dello Sport kan Mario Balotelli zijn huidige club Nice voor een spotprijs verlaten. Volgens de roze krant heeft het bestuur van de Franse club een prijs van drie miljoen euro in het hoofd, maar zijn ze bereid de prijs te laten zakken tot 1,5 miljoen euro. De reden dat Balotelli voor zo weinig geld mag vertrekken is om van zijn torenhoge salaris af te komen.



Marseille informeerde al bij Nice, maar er zou ook interesse zijn vanuit de Serie A.

Rode terug op oude nest

Volledig scherm Sebastian Rode. © Getty Images Sebastian Rode staat voor een terugkeer naar Eintracht Frankfurt, waar hij tussen 2010 en 2014 een vaste waarde was. De blessuregevoelige middenvelder komt bij Borussia Dortmund niet in de plannen van Lucien Favre voor en speelde dit seizoen nog geen minuut in het eerste. Rode (28) zou tot het einde van het seizoen op huurbasis worden overgenomen door Frankfurt, waar Jetro Willems, Jonathan de Guzman en voormalig FC Utrecht-spits Sebastian Haller onder contract staan. Bij Frankfurt verdiende Rode ruim vier jaar geleden een transfer naar Bayern München.

Milan informeert naar Lozano

AC Milan is al jaren geen schim meer van de club die decennialang tot de meest succesvolle van Europa behoorde. Ook dit moddert Milan maar wat aan in de subtop van de Serie A - de achterstand op koploper Juventus is ondanks een handvol nieuwe spelers al 22 (!) punten. Om zich na de winter in de strijd om de Champions League-tickets te kunnen mengen, wil de club zich in januari opnieuw flink versterken. PSV’er Hirving Lozano is daarvoor kandidaat. Volgens het Italiaanse Sport Mediaset heeft Milan een balletje opgegooid bij Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de Mexicaan. Lozano heeft bij PSV nog een contract tot medio 2023 en zou zeker 40 miljoen euro moeten kosten.

Volledig scherm Hirving Lozano wordt bejubeld na zijn goal tegen AZ van gisteravond. © ANP Pro Shots

United trekt portemonnee voor Douglas Costa

Volledig scherm © Getty Images Manchester United heeft volgens het Italiaanse Rai Sport een bod van 60 miljoen euro uitgebracht op Douglas Costa. Na het ontslag van José Mourinho meldde verschillende Engelse media al dat The Red Devils interesse hadden in de 28-jarige Braziliaan. Juventus lijkt voorlopig echter niet geneigd om het bod vanuit Engeland te accepteren.



Douglas Costa staat pas sinds deze zomer onder contract bij de Oude Dame. Daarvoor speelde hij al een seizoen op huurbasis in Turijn. Eerder kwam Costa onder meer uit voor Bayern München en Sjachtar Donetsk.

Rashford gegeerd door Spaanse toppers

Kiezen tussen Real Madrid en Barcelona, het is niet iedereen gegeven. Volgens de Sunday Express bevindt Marcus Rashford zich momenteel in die luxepositie. De twee Spaanse grootmachten willen een bod uitbrengen op de 21-jarige aanvaller, die nog tot de zomer van 2020 onder contract staat bij Manchester United.

Schmeichel wil TD worden bij United

Volledig scherm © Getty Images De vermaarde doelman Peter Schmeichel, die jarenlang met veel succes het doel verdedigde van Manchester United, vindt dat de club een technisch directeur moet benoemen. Hij zou die baan wel willen hebben, liet hij doorschemeren op de BBC.



José Mourinho werd vorige week ontslagen. Voormalig aanvaller Ole Gunnar Solskjær maakt het seizoen af als trainer van de ‘Mancunians’. De club heeft momenteel geen technisch directeur, maar overweegt die functie weer in te voeren. ,,Ik denk er hard over om te solliciteren als de vacature daar is. Ik ga er tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling eens over nadenken. Het is vooral belangrijk dat Manchester United zijn cultuur en identiteit terugkrijgt.’’



De Deense keeper won vijf keer de titel in de Premier League, drie keer de FA Cup en de Champions League gedurende zijn acht seizoenen bij United.

Beckham wil Özil naar Amerika halen

Het gonst van de geruchten rond Mesut Özil. De Duitser zat eerder deze week niet in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Tottenham, maar stond gisteren tegen Burnley op het veld met de aanvoerdersband. Volgens Duitse media wil David Beckham zich in de strijd om de spelmaker mengen. Becks zou Özil graag naar Amerika halen, waar de Engelsman eigenaar is van Inter Miami CF.

Volledig scherm Mesut Özil. © Action Images via Reuters

Isco naar Manchester City?

Real Madrid staat nog steeds in de belangstelling van Real Madrid, en dat zou weleens gevolgen kunnen hebben voor Isco. De Spanjaard is geen vaste waarde in het elftal van Santiago Solari, en met de mogelijke komst van Hazard zullen de speelkansen van de aanvallende middenvelder enkel afnemen. Isco heeft zijn zinnen volgens de Sunday Express gezet op een overgang naar Manchester City.

Chelsea zoekt nieuwe spits

Chelsea zoekt een nieuwe spits en denkt volgens de Sunday Express aan Jamie Vardy van Leicester of Robert Lewandowski van Bayern München. Ook de namen van Gonzalo Higuain (Juventus) en Nabil Fekir (Lyon) worden genoemd in de Engelse pers.

The Blues verloren gisteren in eigen huis nog met 0-1 van Leicester. De club van Maurizio Sarri staat vierde in de Premier League.