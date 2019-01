Balotelli tekent bij Marseille, Chelsea huurt Higuaín

De transfermarkt is nog tot en met 31 januari geopend. Mis tot die tijd niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Balotelli officieel naar Marseille

Mario Balotelli zet zijn roemruchte carrière definitief voort bij Olympique Marseille. De 28-jarige Italiaanse aanvaller maakt dit seizoen af in Marseille, nadat hij zijn laatste wedstrijd bij Nice alweer in december speelde. Daar kwam hij in 2016 terecht. Na een sterk begin raakte Balotelli echter steeds meer uit de gratie. Dit seizoen kwam hij dan ook helemaal nog niet tot scoren in de Ligue 1. Nu mag hij dat gaan proberen bij Marseille, de club waar ook Kevin Strootman onder contract staat.



Super Mario speelde eerder in zijn loopbaan bij achtereenvolgens Internazionale (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014 en 2015-2016) en Liverpool (2014-2015). Hij kwam ook tot 43 interlands namens Italië. Op het Europees kampioenschap van 2012 speelde de spits een belangrijke rol voor Italië, dat de finale wel kansloos van Spanje verloor.

De Graafschap haalt Benschop terug naar eredivisie

De Graafschap heeft zich versterkt met Charlison Benschop. De 29-jarige aanvaller maakt het seizoen op huurbasis af in Doetinchem. Hij staat nog onder contract bij FC Ingolstadt 04, dat in de tweede Bundesliga uitkomt.

Benschop verhuisde in 2012 van AZ naar Stade Brest in Frankrijk en werd daarna verhuurd aan Fortuna Düsseldorf. In 2015 nam Hannover’96 de spits over en in 2018 ging hij naar FC Ingolstadt.

,,Met Charlison halen wij een ervaren spits binnen’', laat manager voetbalzaken Peter Hofstede weten. ,,Hij speelde ruim 265 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan ruim 75 wedstrijden in de eredivisie. Tevens heeft hij tien wedstrijden in de Europa League in de benen.’'

De Graafschap staat in de eredivisie op de laatste plaats. De ‘Superboeren’ spelen zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior, dat één punt meer heeft.

Sarri en Higuaín sluiten elkaar weer in de armen

Volledig scherm © AFP Coach Maurizio Sarri van Chelsea heeft Gonzalo Higuaín weer onder zijn hoede. De manager bevestigde dat de Argentijnse aanvaller per direct overkomt van AC Milan. De Londense club huurt hem van Juventus, dat nog altijd eigenaar is van Higuaín.



Sarri kent de international van Napoli. Hij was daar coach toen de Argentijn in het seizoen 2015/2016 topscorer werd van de Serie A met een recordaantal van 36 doelpunten. Juventus kocht Higuaín in de zomer 2016 voor circa 90 miljoen euro. AC Milan ging in augustus een huurovereenkomst aan met Juve. Higuaín voldeed niet aan de verwachtingen van coach Gennaro Gattuso.



Sarri is blij met de komst van zijn voormalige oogappel. ,,Een van de beste aanvallers die ik getraind heb. Ik hoop dat hij hier zijn oude vorm weer vindt’', zei Sarri in aanloop naar de halve finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur komende donderdag. De deal met Chelsea kwam te laat rond om de Argentijn al in die wedstrijd te laten debuteren voor de Londenaren.

Braken naar Emmen

Volledig scherm © Stanley Gontha FC Emmen heeft zich versterkt met een nieuwe spits. Sven Braken komt over van NEC. Ook Excelsior en Cambuur waren geïnteresseerd in de lange aanvaller, maar Braken kiest dus voor de ploeg die afgelopen weekeinde nog PSV op een gelijkspel hield.

PSG wil Renato Sanches

De Portugese middenvelder Renato Sanches (21) maakt mogelijk deze maand nog de overstap van Bayern München naar Paris Saint-Germain. Het Monegaskische radiostation RMC meldt dat de kampioen en koploper van de Ligue 1 aan het onderhandelen is met de Duitse topclub.



Bayern München nam Sanches na het door Portugal gewonnen EK 2016 voor minimaal 35 miljoen euro over van Benfica, maar heel veel indruk wist het talent niet te maken in Duitsland. Sanches werd vorig seizoen verhuurd aan Swansea City, maar dat werd geen succes. In dienst van Bayern München staat de Portugees op één doelpunt en drie assists in 42 wedstrijden. Zijn contract bij Bayern loopt nog door tot de zomer van 2021.

Volledig scherm Renato Sanches met Robert Lewandowski op het Oktoberfest op 7 oktober 2018. © EPA

Manchester United aast weer op Perisic

Manchester United heeft andermaal het oog laten vallen op Ivan Perisic. De Engelsen hebben bij Internazionale de vraag neergelegd of een transfer van de Kroaat bespreekbaar is. Volgens de Gazzetta dello Sport zou ook Atlético Madrid contact hebben gezocht met Internazionale.

Volledig scherm Ivan Perisic. © Getty Images

Kramer transfervrij naar FC Utrecht

Volledig scherm Michiel Kramer geeft zijn shirt aan een jonge fan na Sparta - Ajax (2-5) vorig seizoen. © foto: Carla Vos Michiel Kramer speelt de rest van het seizoen bij FC Utrecht. Maccabi Haifa laat weten dat de spits zich na een kortstondig avontuur in Israël heeft vrijgekocht om voor de Nederlandse subtopper uit te komen. Door de overgang wordt Kramer herenigd met Dick Advocaat, waar hij vorig jaar ook enkele maanden mee samenwerkte bij het gedegradeerde Sparta.



Dybala kan kiezen voor Real

Volledig scherm Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo © Getty Images Paulo Dybala, één van de wereldsterren bij Juventus, kan vertrekken uit Italië. Real Madrid is geïnteresseerd in de aanvallende middenvelder. Ook Manchester City zou de Argentijn graag binnen hengelen. Real Madrid zou volgens Italiaanse en Engelse media echter al een bedrag van 100 miljoen euro hebben neergelegd bij Juve en Dybala zelf zou ook liever naar Real verkassen.

Reyes naar Extremadura

José Antonio Reyes maakte furore bij Arsenal, Real Madrid en Sevilla en gaat nu op 35-jarige leeftijd spelen in de tweede divisie van Spanje. De vleugelaanvaller heeft een contract getekend bij Extremadura UD. Daar moet de aanvaller een degradatiestrijd gaan voeren, want Extremadura staat vlak boven de streep.