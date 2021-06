Bandenleverancier Pirelli heeft oorzaak klapband Verstappen ontdekt

EK Podcast | ‘Dumfries kan dé revelatie van dit EK worden, hij gaat een toptrans­fer maken’

12:06 In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast bespreekt Etienne Verhoeff het wel en wee van Oranje. Dat doet hij met verslaggever Mikos Gouka, die eveneens zijn licht laat schijnen over alle andere EK-duels. ,,Het is niet zo dat je hoopt dat je dit toernooi nog vaak naar Zweden mag kijken.”