‘Bange’ Osaka repareert valse start en wint derde grand slam

Door Rik Spekenbrink Ze is pas 22 jaar, maar Naomi Osaka is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer complete en volwassen sportvrouw. De Japanse, sinds dit jaar de best betaalde atlete ter wereld, heeft het in zich om het vrouwentennis de komende jaren te dragen. Sportief, commercieel en maatschappelijk. Osaka won haar derde major, door in de finale van de US Open een zeer slechte start te overwinnen en Victoria Azarenka (31) te verslaan. In een leeg Arthur Ashe Stadium kroonde Osaka zich tot eerste grand slam-kampioene in ‘coronatijd’.

De Japanse, grotendeels opgegroeid in de Verenigde Staten, schaakte de afgelopen maanden op meerdere borden. Osaka roerde zich, ook nog tijdens de US Open, nadrukkelijk in het Black Lives Matter-debat. Met zeven verschillende mondkapjes met daarop zeven namen van zwarte slachtoffers van geweld kwam ze in haar zeven partijen in New York de baan op. Ze zocht het debat dus actief op, iets wat ook zou kunnen afleiden van haar taak, maar wat dus niet gebeurde. Bij afwezigheid van nummer 1 van de wereld Ash Barty, titelverdediger Bianca Andreescu en Simona Halep was Osaka misschien wel de grootste favoriet in New York. Ze zwichtte niet onder die druk.

‘Ik schaamde me’

Osaka was bang voor een afstraffing in de finale van de US Open. ,,Wat er toen door mijn hoofd ging? Ik schaamde me omdat ik bang was om binnen een uur te verliezen. Ik heb geprobeerd een goede houding te tonen.”

Azarenka stond voor het eerst sinds 2013 weer in de finale van een grandslamfinale. Ook toen verloor ze, evenals in 2012. ,,Ik dacht dat driemaal scheepsrecht zou zijn.”

Al was het Azarenka die het best uit de startblokken kwam in de finale. Ze brak Osaka meteen in de openingsgame en volgde met een lovegame op eigen service. Met rake klappen vanuit het achterveld stuurde de Belarussische ‘tennismoeder’ haar tegenstander van de ene naar de andere hoek. Azarenka serveerde bovendien uitstekend. Osaka kwam er niet aan te pas, sloeg een stel onnodige fouten en werd opnieuw gebroken, waardoor de eerste set razendsnel in de plooi viel.

Volledig scherm De finale tussen Naomi Osaka (links) en Victoria Azarenka staat op punt van beginnen. © USA TODAY Sports

Strijdlust

Nu had Osaka dit toernooi al drie keer een set verloren. En staat ze sowieso bekend om haar strijdlust, net als Azarenka overigens. Dus toen de Japanse nummer 9 van de wereld een vroege break in de tweede set repareerde, leek het alsnog een echte wedstrijd te worden. Maar een echt gevecht bleef lange tijd uit, want de partij kantelde in rap tempo 180 graden. Ineens domineerde Osaka en maakte Azarenka de fouten. Ze verloor de tweede set en na een break in de beslissende derde set leek het pleit beslecht. Azarenka knokte nog één keer terug, herstelde de break, maar liet zich direct terugbreken en toen mocht Osaka serveren door haar tweede US Open-titel. Dat lukte.

Volledig scherm Naomi Osaka wint voor de tweede keer de US Open. Ze won in 2018 ook in New York. © AP

Azarenka, die in 2012 en 2013 de Australian Open won en nummer 1 van de wereld werd, baarde opzien in New York door voor het eerst in zeven jaar tijd de finale van een grand slam te halen. Na haar zwangerschap, vechtscheiding en sportieve worsteling leek ze haar beste tennisjaren achter de rug te hebben. Maar bij het voorbereidingstoernooi op de US Open, de Western and Southern Open, ging Azarenka er plots met de titel vandoor. Om die lijn op het grand slam door te trekken. Maar haar eerste titel in zeven jaar was net een brug te ver.

Uitgedund spelersveld

Zo kwam er een einde aan een even buitengewoon als interessant vrouwentoernooi. Dat begon met slechts vier speelsters uit de huidige top 10. Grote namen als Barty, Halep, Andreescu, Elina Svitolina en Kiki Bertens kozen ervoor om niet naar de Verenigde Staten af te reizen. Het maakte het spelersveld minder sterk dan gebruikelijk op een grand slam. En hoewel het niveau van de partijen gemiddeld genomen zeker niet tegenviel, is het toch de vraag of iemand als Tsvetana Pironkova de kwartfinale had bereikt als iedereen in New York van de partij was geweest. De Bulgaarse speelde ruim drie jaar geen enkele officiële partij. Maar het toernooi eindigde goed, met twee halve finales van hoog niveau en een klinkende naam als winnares.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Victoria Azarenka © AFP Volledig scherm © AP