Barça heeft niets geleerd van de ergste nederlagen

Het had voor Barça het jaar van de Champions League moeten worden, het seizoen waarin de grote concurrenten al waren uitgeschakeld. De blamerende 4-0 in Liverpool haalt vandaag in Barcelona alle demonen uit het verleden naar boven.

Door Edwin Winkels



Alle mogelijke synoniemen, in het Spaans, van blamage, aanfluiting, schande en vernedering passeerden vanochtend de revue in de Spaanse kranten. In alle commentaren. Op de radio, de televisie en op straat. Met als summum, als paradigma van alle kwalen van dit Barcelona het vierde doelpunt van Liverpool, de slimme hoekschop, de slapende verdediging. De ultieme belediging.



,,Een pupillendoelpunt, dat mag ons nooit overkomen,” was de zelfkritiek van Luis Suárez direct na de wedstrijd. Weinig klopte er, volgens hem. ,,In de tweede helft scoren ze in dertig seconden twee keer, door onze eigen fouten. Liverpool heeft gespeeld zoals het wilde, heeft altijd vertrouwen gehad,” zei de Uruguayaan, zelf oud-speler van de Reds.

Suárez was een van de weinigen die iets wilde zeggen na afloop, die het hoofd niet onder een deken van grote schaamte verstopte. Leo Messi, de man die Barça vorige week met twee treffers in de slotfase op het goede spoor had gezet, droop af met een gezicht dat op onweer stond. ,,Dit moet het jaar van de Champions worden,” had ook hij gezegd. Het werd het niet, en dat terwijl serieuze rivalen als Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern München en Manchester City er al uit lagen.

De spelersgroep krijgt van de aanhang zo’n 30 procent van de schuld van het fiasco, aldus de online-peilingen van de Catalaanse sportkranten vandaag op hun website. Meer dan 60 procent legt de verantwoordelijkheid bij de trainer, Ernesto Valverde, die aan de zijlijn op Anfield een vrij machteloze indruk maakte. ,,De Champions League is te groot voor Valverde,” aldus de krant Sport. De trainer, die net voor één seizoen heeft bijgetekend, wordt vooral verweten de huisstijl van Barça te hebben vergeten. Net als de hele ploeg teerde hij vooral op de doelpunten van Messi.



Valverde en zijn team krijgen in de kranten het verwijt dat hun blamage groter is dan de ergste nederlagen uit het soms tragische verleden van Barça. Gisteren was het bijvoorbeeld precies 33 jaar geleden dat Barcelona zijn allereerste Europa Cup 1-finale speelde, in Sevilla tegen Steaua Boekarest, en die onbegrijpelijk na 0-0 en strafschoppen verloor. Ook de 4-0 in de finale tegen AC Milan in 1994 kwam bovendrijven, het einde van het tijdperk van het Dream Team van Cruijff. En natuurlijk de meeste recente, de 3-0 vorig jaar in Rome, na thuis met 4-1 te hebben gewonnen. Algemene conclusie: ze hebben er niks van geleerd.