Barça in Spakenburg? 1 aprilgrappen in de sport

Pijnlijke promotie

Olifantenpoep

Voormalig burgemeester Bram Peper van Rotterdam trapte er ooit in: de grasmat in de Kuip zou bemest worden met olifantenpoep en daarom moesten de thuiswedstrijden opgeschoven worden. ‘Bespottelijk en provinciaals’noemde hij het. Anderen vroegen zich af hoe lang de stank zou blijven hangen en hoe het zou aflopen wanneer een bal gekopt zou moeten worden. Gemeen feitje: het bericht werd al verstuurd op 21 maart.

Scheerclinic

Speciaal voor de fietser die zijn toerritjes serieus neemt plaatste de KNWU drie jaar geleden een oproep op de eigen Facebookpagina: wie last heeft van bobbeltjes, jeuk en roodheid na het scheren was welkom bij een landelijke benenscheerclinic op verschillende locaties in het land, verzorgd door profrensters uit de regio. Wellicht leuk voor Peter Sagan, ware het niet dat aanmelden alleen op 1 april 2015 kon.

Oefenpotje met Messi

Ludiek? Ja. Geloofwaardig: nee. Topklasser IJsselmeervogels beweerde te mogen oefenen tegen FC Barcelona. ,,Aansluitend de wedstrijd is er voor de jeugd gelegenheid om met Lionel Messi op de foto te gaan”, zo meldde de voetbalclub in 2015.

Olympische garantie

Het is een vaak gemaakte grap: eventuele toekomstige kinderen van schaatser Sven Kramer en hockeyster Naomi van As zullen goed zijn in ijshockey. Maar in 2008 werd er soortgelijk gedacht door wielerwebsite Velonews. Die dag was er de mogelijkheid om voor 1 miljoen dollar een spermacel van wielrenner Davis Phinney en een eicel van schaatsster en wielrenster Connie Carpenter te komen, samen goed voor een embryo met bijna gegarandeerd olympisch succes.