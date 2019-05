Barcelona zet Liverpool dankzij Messi voor onmogelijke opdracht

Suárez zorgt voor 500ste goal Barcelona in de Champions League

22:05 Luis Suárez stond dit Champions League-seizoen al acht keer in de basis, maar wist het net nog niet te vinden. Woensdagavond was het in Camp Nou eindelijk raak voor de spits. Op aangeven van Jordi Alba schoof de Uruguayaan de bal langs doelman Allisson.