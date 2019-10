Barcelona zonder Sergi Roberto en Umtiti tegen Slavia Praag

Bizarre actie in Turkije: keeper pakt al na twintig seconden rood

15:39 Is het een gevalletje verstandsverbijstering? Matchfixing? Of gewoon totaal geen zin om te voetballen? De Turkse doelman Serkan Kirintili pakte gisteravond een bizarre rode kaart in het duel tussen Konyaspor en Yeni Malatyaspor in de Turkse Süper Lig.