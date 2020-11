‘Barney 2.0’ heeft niets meer te verliezen: ‘Nu moet ik gooien tegen mensen zoals jij’

Door Tim Reedijk



Goed nieuws voor mensen die met gekromde tenen keken naar de vele mental breakdowns die Raymond van Barneveld (53) de laatste jaren had, tot een abrupt einde van zijn dartscarrière aan toe. ‘Barney 2.0’ heeft nu de overhand. Hij werkt gestaag aan een terugkeer in het professionele darts en heeft ook buiten het sportieve aspect rust gevonden in zijn leven. Vandaag opende hij in zijn geboortestad Den Haag een dartswinkel, Barney’s Darts en Trophies.

Trouw gaat Van Barneveld de cameraploegen af, kijkt hij - op verzoek van de cameraman - nog eens naar een tentoongestelde WK-beker die door spotlights omgeven is. Buiten staat een gehaktballenkraam. Zijn Britse vriendin Julia slaat nog eens een arm om Van Barneveld heen; in 2021 wil het koppel zich definitief in Den Haag vestigen. Dan geeft hij weer ongevraagd eetadvies aan een passant die begint over zijn verloren kilo’s. ‘Je kunt echt wel eens shoarma eten, maar je moet het broodje weglaten’. Weg met die snelle koolhydraten. Afvaltips van Raymond van Barneveld: ook dat is 2020.

Volledig scherm Julia Evans en Raymond van Barneveld. © BrunoPress

Q-school

In alles oogt hij opgeruimd, opgewekt ook. Naar alle waarschijnlijk begint zijn rentree in januari bij de Q-school, waar de vijfvoudig wereldkampioen tussen amateurs moet proberen een Tour Card te verdienen, om zich vervolgens verder op te werken via vloertoernooien. ,,Precies, de toernooien waar ik vroeger een bloedhekel aan had. Maar ja, wat ga ik dan doen? Met mijn telefoon op de bank zitten de hele dag? Daar ben ik te jong voor”, aldus ‘Barney’. Hij wijst naar de verslaggever van dienst. ,,Nu moet ik gooien tegen mensen zoals jij, die denken: hé, ik kan een leuk pijltje gooien. Dan moet ik wel gefocust blijven. Met alle respect, ik ken je niet als darter, maar ik ben minder gemotiveerd dan jij als jij tegen mij moet.”

Het voelt voor Van Barneveld bijna weer vertrouwd, het gooien. ,,Al mis ik door corona wel, zoals wielrenners zeggen, het rondje om de kerk”, aldus Van Barneveld, die met Jeffrey de Zwaan traint, maar het wedstrijdelement mist in zijn voorbereidingen. Straks moet hij er ineens staan in januari. De kans op een wildcard voor het komende WK schat hij in op minder dan tien procent. Tot die tijd is het trainen, fitnessen en - niet onbelangrijk - de koolhydraten links laten liggen.

Quote Nu moet ik gooien tegen mensen zoals jij, die denken: hé, ik kan een leuk pijltje gooien, dan moet ik wel gefocust blijven. Raymond van Barneveld

En af en toe even langs zijn dartswinkel. Wereldbekers, Grand Slam-prijzen: de belangrijkste prijzen die in zijn bedrijfsloods lagen, zijn afgestoft en opgedirkt voor bezoekers die ermee op de foto willen. ,,Voor mij werd het gewoon. Je ziet niet meer in hoe bijzonder iets is. In die tien maanden dat ik gestopt was, ben ik toch over de mooie dingen gaan nadenken. En dat zijn er nogal wat, hoor. Kijk, als je aan voetbal denkt, denk je al snel aan Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Mensen willen nu eenmaal hún voetbalschoenen. Nou, als Raymond van Barneveld een dartswinkel heeft, aan wie kun je beter vragen stellen dan aan de vijfvoudig wereldkampioen?”

Van Barneveld heeft zijn soms naar naïviteit neigende brille weer terug, zoveel is duidelijk. Maar wat áls? Wat als zijn rentree tegenvalt? Liggen demonen niet op de loer? ,,Ik heb in mijn leven het moment gevonden dat ik trots ben op mezelf. Ik heb niet veel meer te bewijzen; ik houd alleen nog te veel van het spelletje. Het is 35, 36 jaar onderdeel van mijn leven geweest, van een 17-jarig jochie tot nu, 53 jaar oud. Ja, hallo, dat zet je niet zomaar even aan de kant. En dat dééd ik wel, door te stoppen. Voor mijn gevoel is het niet goed afgesloten. Ik ben een ander mens nu. Ik denk niet meer negatief, alleen positief. En ik heb niks meer te verliezen.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © ANP

Volledig scherm Interieur van dartwinkel Barney's Darts en Trophies van Raymond van Barneveld. © ANP

Volledig scherm Raymond van Barneveld en mede-eigenaar Ben Smit. © ANP