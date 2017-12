Barney ijzig kalm en overtuigend naar de zege

Door Pim Bijl

Al vanaf het moment dat Raymond van Barneveld na zijn opkomst op Eye of the Tiger dankbaar salueerde naar zijn Barney Army leek het niet meer mis te kunnen gaan. Toen hij vervolgens vlug de eerste set binnenhengelde en ijzig koel van het podium afliep heerste dat gevoel helemaal. North bleef proberen, maar Van Barneveld speelde de wedstrijd met weinig moeite uit. Hij moest in totaal slechts drie legs afstaan aan de debuterende Engelsman.

Lenzen

Van Barneveld speelde met pas aangemeten contactlenzen en had een t-shirt aan met daarop vijf sterren. Die vijf sterren stonden uiteraard voor zijn vijf wereldtitels. De laatste dateert van tien jaar geleden. Te lang geleden, vindt de 50-jarige Hagenaar. Niet dat Van Barneveld daarbij de realiteit uit het oog verliest. Het niveau ligt hoger, de subtop is breder, maar in zijn dromen ziet hij zich de Sid Waddel Trophy weer optillen. In de eerste ronde liet hij zien met een gemiddelde van 102 uitstekend op dreef te zijn.

Hem wacht een loodzware route naar de finale. In de volgende ronde wacht de niet te onderschatten Australiër Kyle Anderson. In een eventuele kwartfinale zou hij titelverdediger Michael van Gerwen tegen kunnen komen.

Tevreden

Van Barneveld toonde zich tevreden over zijn soepele zege op North. ,,Zo'n eerste ronde is altijd lastig. Ik kende North niet zo goed, maar hij kan natuurlijk wel darten. Het voelde goed allemaal, ik ben blij met deze zege. Het kan natuurlijk nog een stuk beter. Maar goed, de druk is er vanaf'', aldus Van Barneveld, die voor zijn volgende partij in de tweede ronde een paar dagen naar huis gaat.