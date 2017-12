Barney na overtuigende zege: 'Ik hou ervan hier te zijn'

Al bij het ingooien genoot de in april 50 jaar geworden Hagenaar, wanneer hij met een schuin oog naar de oude beelden op televisie keek. ,,Zie je al die wedstrijden uit het verleden voorbijkomen. Dan denk je: jeetje, wat een drama heeft zich allemaal afgespeeld.” Vervolgens de opkomst, op de klanken van Eye of the Tiger, waarna hij gevoelsmatig al met 1-0 voor stond. Dankbaar salueerde hij naar zijn Barney Army.



Zijn bril had hij niet op. Een opticiën in Zuid-Laren adviseerde hem om maandlenzen te proberen. Nu kan hij in de verte zien én van dichtbij lezen. ,,Maar december blijft een lastige maand met de oliebollen en chocolade. Schiet mijn suikerlevel omhoog. De laatste drie dagen werd mijn zicht daarom minder, maar ik voel mij goed met deze contactlenzen. Dat is fijn.”