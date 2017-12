Barney na zege even naar huis: 'De muren komen op mij af'

Door Pim Bijl



De 50-jarige dartspionier is ondertussen al een week in Londen en vindt het wel welletjes. ,,De muren in het hotel komen op mij af. Ik moet echt even naar huis, hoor. Er liggen zoveel cadeautjes onder de boom waar ik het hele jaar hard voor heb gewerkt. Als ik straks die twee kleinkinderen die cadeautjes uit zie pakken, geeft dat ook weer zoveel inspiratie. Dan zal ik op de 26ste met een goed gevoel terugkeren.''



Een dag later speelt Van Barneveld dan tegen landgenoot Vincent van der Voort. Zuchtend: ,,Speel ik weer op de verjaardag van Mason, mijn kleinzoon.'' Maar, dit moet geen al te negatief verhaal worden, Van Barneveld is door na een uitstekende overwinning op Kyle Anderson. ,,Het zag er makkelijk uit met 4-1, maar dat was het niet. Ik had bevroren handen vanaf het moment dat ik het podium opstapte, heel vreemd. En Kyle zat steeds kort achter mij, maar miste op cruciale momenten gelukkig zijn pijlen.''