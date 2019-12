‘Barney’ reageert op social media: ‘Noem me dan maar een loser of zwakkeling’

‘Barney’ hoopte in het Alexandra Palace in Londen op een mooie afscheidstournee, maar die werd wreed verstoord door Young, die de Nederlander al in de eerste ronde naar huis stuurde. ,,Zo had ik mijn afscheid mijn laatste WK nooit voorgesteld”, begint Van Barneveld zijn relaas op social media.



,,Ondanks mijn vooraf voorgenomen woorden die ik tot jullie zou richten, wist ik eigenlijk al dat ik dat nooit zou kunnen opbrengen. Jullie kennen me zo langzamerhand wel denk ik”, aldus Van Barneveld over het feit dat hij direct van het podium stapte na zijn pijnlijke nederlaag. ,,Ik kan gewoon alleen maar winnen en niet verliezen, ik ben nou eenmaal zo en daar schaam ik me niet voor, maar had dit ook graag anders gezien. Ik had graag wel de kracht gehad en de woorden gevonden om iets tegen jullie te zeggen gisteravond op tv, maar ik kon het gewoon niet! Ik was en ben er echt zo kapot van. Ik vernederde mezelf zo diep kon mijn zenuwen niet onder controle krijgen en gooide niet goed genoeg.”



Ondanks dat ‘Barney’ helemaal kapot is van zijn nederlaag in de eerste ronde, onthoudt hij het feit dat zijn trouwe fans, de zogenoemde ‘Barney Army’, achter hem blijven staan. ,,Ik wil toch nog zeggen dat ik, ondanks dat ik het onvoorstelbaar vind dat jullie nog zoveel positieve reacties naar mijn socials sturen, ongelooflijk trots ben heel diep van binnen op jullie onvoorwaardelijke support. Ik weet het, is mosterd na de maaltijd, maar ik kon het gewoon niet ik was te kwaad op mezelf te verdrietig en kon niet eens voor mezelf onder woorden brengen hoe ik me voelde. Nogmaals: Barney Army Nederland, Germany, England en overal en iedereen op de wereld die van darts houdt: ik hou ongelooflijk veel van jullie meer dan van mezelf want dat is volledig weg en die juiste deur naar mijn geluk en liefde voor mezelf moet ik weer gaan openen.



Van Barneveld heeft het ook nog even over zijn nabije toekomst, waarin onder andere een afscheidsavond staat geplant in de Ziggo Dome in Amsterdam, voor één avond de ‘Barney Dome’. ,,Voor nu neem ik een paar dagen/weken rust om mezelf weer te vinden. Ik hoop sterker terug te komen als mens al wordt dat een zware strijd. Ik hoop toch dat ik met jullie een onvergetelijke afscheidstour mag beleven. Nu ben ik er nog niet klaar voor maar als alles is gezakt zie ik jullie graag weer!“