Barney: Zo’n avond misschien wel mooier dan optillen WK-trofee

Door Pim Bijl Want een trofee, zegt Raymond van Barneveld, is uiteindelijk een stuk goud of zilver. ,,Ik geloof serieus dat alles gevoel is. Het lijkt mij gewoon heel leuk om, als ik ooit de 80 jaar mag halen, op dit soort avonden terug te kijken. Dat gevoel dat je de zaal in kijkt en dat mensen alleen maar jouw naam roepen, daar kan echt niks tegenop. Dat is … extreem, bizar.''

Tot zijn verbazing was de zaal in Rotterdam volledig op zijn hand in de Premier League-partij met Michael van Gerwen. ,,De steun was zo massaal, daar kan je alleen maar van dromen", zegt de vijfvoudig wereldkampioen. ,,Ik denk dat dat toch een beetje lastig was voor Michael. Dat gun ik hem ook niet. Hij is een fantastische speler, heeft meer dan 100 PDC-toernooien gewonnen, maar ik heb blijkbaar toch iets goed gedaan. Uiteindelijk denk ik aan mezelf en ben ik er niet minder blij om. Het was fantastisch.''