Bart Swings verlengt contract bij Team IKO

Michael van Gerwen zet goede vorm door en plaats zich voor kwartfina­les in Duitsland

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van het German Darts Championship bereikt. De Brabander was met 6- 4 in legs te sterk voor Martin Lukeman, de nummer 76 van de wereld. Later vandaag komt ook Dirk van Duijvenbode nog in actie.

14:02