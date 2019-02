Bart Veldkamp hoog in Noorwegen: Fatbiken, snowshoeing en ‘autootje rijden’

Bij Feyenoord is alles lekker gewoon, lekker vertrouwd

10:55 Columnist Sjoerd Mossou is allerminst verrast door het nieuws dat Dick Advocaat in beeld is bij Feyenoord. ,,Voetbal is soms ook gewoon als je favoriete ­elpee, als steeds naar dezelfde camping in Frankrijk, als elke dag een boterhammetje met kaas bij het ontbijt.’’