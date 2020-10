Barty blijft zonder te spelen de nummer 1

Barty ontbreekt op het derde en laatste grandslamtoernooi van dit jaar. De winnares van 2019 besloot vanwege de coronacrisis thuis te blijven. Ze sloeg daarom ook al de US Open over. Barty werd afgelopen weekeinde met een biertje in haar hand gesignaleerd op de tribune van The Gabba, een groot sportstadion in Brisbane waar een wedstrijd werd gespeeld tussen de Australian footballclubs Brisbane Lions en Richmond Tigers. Op de sociale media in Australië gingen de beelden van de enthousiast meelevende Barty ‘viral’.