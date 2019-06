Barty naar tweede plek, Bertens blijft vierde

Ticket voor WK én OS Schippers imponeert in Hengelo met pijlsnelle 100 meter: ‘Echt heel blij’

9 juni Dafne Schippers heeft haar trouwe fans verwend met een overwinning op de 100 meter bij de FBK Games. De Utrechtse zegevierde in Hengelo in 11,06 en daarmee snelde ze niet alleen onder de limiet voor de WK in Doha, ze stelde ook al haar ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio veilig.