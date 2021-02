Barty overtuigend verder bij rentree op grandslam

League One Duel tussen Oxford en Wigan stilgelegd vanwege brand in lichtmast

14 februari De wedstrijd in de derde klasse van het Engelse voetbal tussen Oxford United en Wigan Athletic (2-1) heeft vanavond een tijdje stilgelegen vanwege een brand in één van de lichtmasten in het Kassam-stadion. De brand brak tijdens de rust uit. Het stadion werd daarop ontruimd.