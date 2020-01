Barty voor eigen publiek met moeite langs Riske

Oud-international ‘Slangen­mens’ was nauwelijks te stoppen

11:04 Op 72-jarige leeftijd is gisteren oud-international Rob Rensenbrink overleden. De voetballer, die de bijnaam het Slangenmens had, wordt vooral herinnerd door de bal op de paal in de de slotminuut van de WK-finale van 1978 tegen Argentinië. Het stond toen 1-1. Argentinië zou in de verlenging met 3-1 winnen.