Barty, Williams en Osaka soepel over eerste horde

Serene Williams rekende in de Rod Laver Arena in Melbourne in een uur af met de Russin Anastasia Potapova. Dat deed ze in twee sets en met maar drie games tegen: 6-0 6-3. De 38-jarige Williams won het toernooi al zeven keer. Ze stuit in de volgende ronde op de winnaar van het duel tussen de Sloveense Tamara Zidansek en de Zuid-Koreaanse Han Na-lae.



Ook Osaka won eenvoudig haar eerste partij. In twee sets versloeg ze de Tsjechische Marie Bouzkova: 6-2 6-4. De wedstrijd eindigde in de Rod Laver Arena na 1 uur en 20 minuten spelen. Osaka is in Melbourne titelhoudster. Alleen in de tweede set had de als derde geplaatste Japanse het even lastig en keek ze tegen een 4-2 achterstand aan. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Zheng Saisai uit China.