Bas Dost staat voor vertrek bij Sporting

Operatie Van Es succesvol: ‘Iedereen bedankt voor de berichtjes’

11:58 Kika van Es is succesvol geopereerd. De verdedigster van Oranje moest onder het mes vanwege een gebroken middenhandsbeentje. ,,Alles is goed gegaan. Ze zijn zeer tevreden over de ingreep”, schrijft Van Es op Twitter.