Bas Nijhuis fluit Europese wedstrijd dicht bij huis

DERDE DIVISIE Matchwinner Tom ter Hogt van HSC'21: 'Ik ben er weer!'

13:03 HAAKSBERGEN - Hij raakte nog geen half jaar geleden tijdens een wedstrijd zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Tom ter Hogt van HSC'21 liep destijds een gebroken enkel en gescheurde enkelbanden op. Toch was het zondag echt Tom ter Hogt die het winnende doelpunt maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd. Kortom: de 20-jarige spits van de derdedivisionist is terug van weggeweest.