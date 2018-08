Basel ook thuis onderuit tegen PAOK

FC Basel maakt dit seizoen niet zijn opwachting in de Champions League. De Zwitsers verloren over twee duels met duidelijke cijfers van het Griekse PAOK Saloniki.

Vorige week werd het in Thessaloniki 2-1 voor de Grieken en in de return werd Basel op een beschamende 3-0 nederlaag getrakteerd. Al na een uur was de eindstand bereikt.

Ricky van Wolfswinkel had in de 73ste minuut nog de ondankbare taak in te vallen bij Basel, maar de Nederlandse spits wist de eer niet te redden.

Trainer Raphaël Wicky werd vorige week ontslagen wegens de teleurstellende competitiestart en Frank de Boer is één van de kandidaten om hem op te volgen. De Boer liet al doorschemeren wel interesse te hebben in een Zwitsers avontuur.