Basisplaats voor Robben, Blind, Dost en Strootman in CL

Met Arjen Robben als aanvoerder begint Bayern München vanavond aan de uitwedstrijd tegen Celtic in groep B van de Champions League. De Duitse kampioen kwalificeert zich vroegtijdig voor de achtste finales als het zelf wint en Paris Saint-Germain thuis tegen Anderlecht gelijkspeelt of wint. Het duel in Glasgow staat onder leiding van de Nederlandse arbiter Danny Makkelie.