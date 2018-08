BATE Borisov in poleposition voor play-off tegen PSV

De Wit-Russische ploeg heeft hiermee een uitstekende uitgangspositie voor het bereiken van de play-offs, waar PSV als tegenstander wacht. Stanislaw Drahun tekende in de 36ste minuut voor de enige goal van de wedstrijd. De return in Wit-Rusland is volgende week dinsdag.



PSV, dat dus de winnaar van dit tweeluik treft, begint op 21 augustus om 21.00 uur met een uitduel aan de play-offs. Op woensdag 29 augustus om 21.00 uur volgt de return in Eindhoven.