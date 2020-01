Battaglin maakt Bahrain-McLaren compleet

Battaglin zat zonder ploeg nadat zijn vorige team Katoesja-Alpecin was gestopt en de World Tour-licentie was overgenomen door Israel Cycling Academy. De 30-jarige Italiaan reed daarvoor drie seizoenen voor Lotto-Jumbo. In 2018 won hij voor de Nederlandse ploeg een etappe in de Ronde van Italië. Dat had hij in 2013 en 2014 ook gedaan in het shirt van Bardiani.