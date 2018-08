Bauhaus verlaat Sunweb voor Bahrain-Merida

,,We beschouwen Phil als een van de meest veelbelovende sprinters in het profpeloton'', zegt manager Brent Copeland van Bahrain-Merida. ,,Hij is een sprinter die de komende jaren gaat verrassen, daarvan zijn wij overtuigd.'' Bauhaus won dit jaar een rit in de Ronde van Abu Dhabi, vorig jaar schreef hij na zijn debuut in de Giro d'Italia een etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam. De Duitser is bezig aan zijn tweede jaar bij Sunweb. Bauhaus reed eerder voor Bora.